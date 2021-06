Que Anderson Rosa é uma das mentes mais brilhantes que Sergipe já viu é sabido por todos, basta ver alguma entrevista, ler algum texto ou o acompanha-lo nas redes sociais, mas o que os sergipanos não sabem é que seu nome e seu trabalho ousado na comunicação rompe as fronteiras do estado. E foi o que o pôde ser visto na entrevista do publicitário de 30 anos na Band Nordeste, sediada em Salvador.

Na tarde da última terça-feira, 8, o comunicador lagartense foi convidado pelo Programa Brasil Urgente, líder de audiência, para participar de uma entrevista abordando o tema “Marketing de Guerra”. Na conversa, que deixou todos encantados e até espantados com o nível de inteligência do homem que passa dos 160 de QI, Anderson não perdeu a oportunidade de elevar nomes de empresas sergipanas para todo o Nordeste, reforçando uma característica sua de fortalecer os parceiros, a exemplo da Hórus Incorporações.

Ele também aproveitou a oportunidade para citar em grande estilo ações realizadas que transformaram empresas em referências. Como resultado, após a entrevista, ele contou ao Portal Lagartense que grandes nomes da política na Bahia e Pernambuco entraram em contato com ele para convidá-lo a desenvolver ações os 5 estados que a BAND Bahia comanda, bem como em São Paulo. Parece que o ex-líder estudantil de Lagarto conquistara o país rapidamente.