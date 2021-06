Nesta semana, uma moradora da Travessa Zeca de Emídio, no bairro Cidade Nova, em Lagarto, entrou em contato com a reportagem do Portal Lagartense e da TV Serigy para pedir a ajuda da população, para reconstruir o telhado da sua casa que desabou.

Segundo a moradora, o incidente quase matou seu filho, além de tê-la obrigada a dormir no relento. Uma vez que sobrevive apenas do auxílio emergencial de R$ 250,00, não dispondo portanto de recursos para a reconstrução.

Diante da situação, ela está aceitando materiais de construção ou quantias em dinheiro, as quais podem ser depositadas na seguinte conta de José Raniel V S Almeida. A agência é 0645, na conta poupança: 013 32993-1.

– Confira o relato desesperado da moradora no vídeo divulgado pela TV Serigy: