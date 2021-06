O artista plástico lagartense, natural do povoado Crioulo, Gildécio Costaeira, está com uma exposição denominada “O Poder da Criação dos Animais”, no Shopping Peixoto, em Itabaiana.

Segundo o artista, a exposição, que teve início ontem, 08, e segue até o próximo sábado, 23 de junho, está sendo custeada com recursos da Lei Aldir Blanc, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (FUNCAP).

Ao todo, o artista está expondo 10 quadros, que têm a proposta de promover a preservação das espécies, com foco nos seres presentes e não existentes há milhões de anos. E para chamar a atenção do público, em seus quadros, ele busca utilizar cores marcantes.

“Com o propósito único de mostrar a importância da preservação do meio ambiente, nas pinturas estão uma nova maneira de formar e fazer arte com temas naturais em visão simples, representada com bichos e plantas”, comentou o artista lagartense.