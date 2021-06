Na próxima sexta-feira, 11, o governador de Sergipe, Belivaldo Chagas (PSD), e o deputado federal Fábio Reis (MDB) assinarão a ordem de serviço para o início das obras que visam a duplicação do trecho da Rodovia Lourival Batista que vai do Fórum Des. Epaminondas de Andrade Silva até o trevo de acesso ao município de Riachão do Dantas, em Lagarto.

Na solenidade, marcada para ocorrer no entroncamento que dá acesso ao município de São Domingos, às 15h, também serão entregues duas viaturas para o 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM).

Já a obra de duplicação custará mais de R$ 11 milhões e será executada com recursos conquistados pelo deputado federal Fábio Reis. Lembrando que o projeto da duplicação foi aprovado pelo Departamento de Estradas e Rodagens de Sergipe (DER/SE) em julho de 2020.

De acordo com o projeto, a obra contará com canteiro, iluminação em LED, jardinagem e calçada. Além disso, a iluminação será no meio, dividindo as faixas opostas, diferentemente do que foi feito na duplicação realizada no trecho da rodovia que corta o povoado Colônia Treze, na zona rural de Lagarto.