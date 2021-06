A prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro (Solidariedade), anunciou que nesta sexta-feira, 11, e sábado, 12, o Município de Lagarto estenderá a vacinação contra o novo coronavírus para os maiores de 53 anos e os trabalhadores da Educação Profissionalizante com mais de 18 anos.

A vacina poderá ser tomada nos seguintes pontos de vacinação: Centro de Vacinação, Clínica de Saúde da Família Dr. Davi Marcos (Conj. Albano Franco), e as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do Campo da Vila e dos povoados Colônia 13, Brasília e Jenipapo.

Já o Drive-Thru instalado na Praça José Domingos Vieira, ao lado da Escola Municipal Frei Cristóvão, funcionará, na sexta-feira, das 09h às 14h. No sábado, ele estará em atividade em dois horários: das 08h às 12h e das 13h às 16h.

Para os maiores de 53 anos será necessário apresentar original e cópia do RG, CPF e comprovante de residência, enquanto os profissionais da Educação profissionalizante terão que apresentar o original e cópia do RG, CPF e declaração de vínculo ativo com a instituição/empresa de Lagarto especificando a atuação.

Ainda segundo a prefeita Hilda Ribeiro, a partir da próxima segunda-feira, 14, Lagarto vacinará os maiores de 50 anos sem comorbidades e os trabalhadores industriais maiores de 40 anos. Confira abaixo o vídeo que ela divulgou em suas redes sociais.