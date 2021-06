O Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT) de Lagarto está disponibilizando 11 vagas no município. Deste total, 04 são para trabalhadores convencionais, 04 para jovem aprendiz e 03 para portadores de deficiência (PCD).

Para os trabalhadores convencionais, as vagas são para agente de operações contábeis e fiscais empresariais (01), trabalhador de estética automobilística (01) e consultor de vendas externas (02). Para tais postos, ter conhecimento e experiência na área conta a favor.

As quatro vagas de jovem aprendiz são destinadas para os jovens de 14 a 24 anos, que tenham concluído ou estejam estudando o ensino médio e disponibilidade para realizar serviços de escritório, reposição de mercadorias e atendimento ao cliente. O trabalho será regulado por um Contrato CLT.

Já para os portadores de deficiência, as vagas são para serviços gerais em indústria (02) e auxiliar de escritório (01). Nos dois casos, os interessados devem apresentar uma cópia do relatório médico, bem como capacidade para desempenhar atividades laborais.

Pré-requisitos para cada vaga disponibilizada 1 de 3

O currículo acompanhado do RG e CTPS deve ser apresentado presencialmente na sede do NAT, na Avenida Zacarias Júnior, 468, em frente ao Bar Vapor Barato; ou através do e-mail: nat@lagarto.se.gov.br. Em caso de comparecimento à sede do NAT, será cobrado o cumprimento das medidas preventivas ao coronavírus.