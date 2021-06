Na noite desta quinta-feira, 09, será celebrada a missa de 7° dia do saudoso Guarda Municipal de Lagarto Carlisson de Menezes Santos, na Igreja Matriz de Nossa Senhora de Fátima, no bairro Loiola.

Quem desejar acompanhar a missa presencial terá que seguir as orientações de prevenção ao novo coronavírus, com o uso de máscaras e a manutenção do distanciamento social. Por outro lado, ela também será transmitida pelo canal da paróquia no Youtube.

Em nota, a família do saudoso GM Carlisson, na pessoa da viúva Taynara Santana, agradece a todos pela solidariedade.

Carlisson de Menezes Santos morreu na última quinta-feira, 3, após perder o controle de sua motocicleta em um trecho da Rodovia Lourival Batista, na zona rural de Lagarto. Após o ocorrido, foram vistas diversas manifestações de pesar, o que fez a viúva do GML a divulgar uma carta à população lagartense.