Mês de Junho chegou e a gente já vai pensando logo no São João! Pode ir preparando a sala de casa, a percata de couro e o chapéu, que o repertório fica por conta do cantor, compositor e sanfoneiro Joba Ralacoxa.

No dia 11 de junho, Joba Ralacoxa lançará em todas as plataformas digitais seu mais novo projeto o EP intitulado “Minha Tradição” composto por 05 músicas autorais que enaltecem a cultura nordestina, especialmente as tradições do mês de junho.

O Lançamento acontece Nesta sexta feira e você já pode fazer o pré-save no link.

Este é um projeto produzido com fomento da Lei emergencial de cultura Aldir Blanc (Lei 14.017, de 2020) através do edital da Funcap-SE

Um pouco sobre o Joba Ralacoxa

Natural de Aracaju, Joba Ralacoxa iniciou sua carreira solo na música no ano de 2008 e já conta com 04 CDs lançados. Atualmente reside na cidade de São Cristóvão na qual junto com a sua parceira de composição Érica Barbozza compôs a música “Canção à Cidade Mãe” em homenagem a primeira capital de Sergipe que já está disponível em todas as plataformas digitais.

O artista já se apresentou em eventos tradicionais no Estado de Sergipe como Forró Caju, Fasc 2019, São João da Tradição, Rasgadinho (palco do forró), Encontro Nordestino de Cultura, Feira de Sergipe – SEBRAE e nesse período de pandemia o mesmo vem se apresentando através de lives e gravações, acrescenta o artísta.