Casa com garagem, 2 quartos, sala com área de ventilação, 2 banheiros, sendo um para finalizar… cozinha, banheiro, área de serviço e quintal. Reformada recentemente, piso 100% novo, banheiro também 100% novo, toda forrada com gesso, além de cerca elétrica.

Maiores informações:

Ligação ou Whatsapp (79)9 9848-3192