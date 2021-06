O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) está com inscrições abertas para 590 vagas em cursos profissionalizantes nas unidades de Aracaju, Itabaiana, Lagarto e Tobias Barreto.

As oportunidades são nas áreas de Informática, Gestão e Negócios, Infraestrutura, Beleza, Saúde, Segurança, Turismo, Comunicação e Idiomas, inclusive a Língua Brasileira de Sinais (Libras).

De acordo com o gerente da Divisão de Educação Profissional, Edson Alves do Nascimento, “os interessados em adquirir conhecimento para ampliar as chances no mercado de trabalho podem se inscrever no site se.senac.br”.

No entanto, a matrícula será feita somente presencialmente para as turmas dos cursos técnicos em administração, massoterapia, enfermagem e guia de turismo no Senac Aracaju. A mesma recomendação é válida para os interessados no curso técnico em enfermagem no Senac Itabaiana.

Como se inscrever

Para efetuar a inscrição, o candidato deve acessar o site e realizar a matrícula on-line. Caso opte pela inscrição presencial, o aluno deverá apresentar as originais e cópias do RG, CPF e comprovante de residência.

“Para os cursos técnicos, os documentos necessários são: cópias de RG, CPF, comprovante de endereço, título de eleitor, comprovante de escolaridade e reservista para os homens”, listou o gerente.