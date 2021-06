Em postagem realizada na tarde da última quinta-feira, 10, o deputado federal lagartense e vice-líder do Governo Bolsonaro, Gustinho Ribeiro (Solidariedade-SE), negou a existência de qualquer discussão visando a sua candidatura ao Senado Federal em 2022.

Segundo o parlamentar, quem goza da sua simpatia para disputar uma cadeira no Senado em 2022 é o ex-deputado federal e ex-líder do Governo Michel Temer, André Moura (PSC), que devido ao desgaste acabou não sendo eleito senador em 2018.

Circula na imprensa e nas redes sociais, a possibilidade de uma candidatura minha ao senado da república. No momento não tenho discutido isto, e já declarei que tenho simpatia ao nome de @AndreMouraSE para disputar o senado. — Gustinho Ribeiro (@GustinhoRibeiro) June 10, 2021

Vale lembrar que embora tenha planos futuros de disputar um mandato de senador, Gustinho tem trabalhado junto com André para viabilizar investimentos em Sergipe, a exemplo da construção da ciclovia que liga Aracaju a Salvador por meio da Linha Verde.

Já o ex-deputado federal André Moura, além da simpatia de Gustinho, informações de bastidores indicam que ele ainda conta com o apoio político da senadora Maria do Carmo Alves (DEM), a qual não pretende disputar um novo mandato em 2022. Contudo, ela já negou a existência de qualquer aliança com Moura.