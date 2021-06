Após muita discussão, na última quinta-feira, 10, a prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro (Solidariedade), sancionou a lei que institui o Programa Circulando Cultura. Ele determina que 50% das atrações dos eventos festivos e culturais organizados pela prefeitura de Lagarto, a exemplo do Festival da Mandioca e do Aniversário da Cidade, sejam de artistas locais.

Após a sanção, a prefeita lembrou que antes de ser encaminhada para a Câmara de Vereadores, onde foi aprovada, a proposta foi amplamente discutida junto aos setores de cada segmento envolvido. Ela também frisou que o objetivo da medida é “estimular o crescimento cultural e artístico dos valores lagartenses, seja da música, circo, teatro, literatura, artes visuais, artesanato, dança, entre outros, através da valorização do trabalho de cada indivíduo desenvolvido em nossa cidade”.

Vale lembrar que o Programa Circulando Cultura é resultado de um veto dado pelo Poder Executivo ao Projeto de Lei 37/2020, de autoria do ex-vereador Baiano do Treze (PSB), o qual determinava uma cota mínima de 60% de participação de artistas locais nos eventos realizados pelo Município. Na época, a gestão alegou que por gerar despesas para os cofres públicos, a proposta não deveria ter sido apresentada por um vereador, mas pelo próprio Poder Executivo Municipal.

Com o veto, um grande debate foi aberto na sociedade lagartense e uma comissão foi instaurada para definir uma nova proposta que contemplasse os artistas locais. E foi ai que surgiu o Programa Circulando Cultura, que além de uma cota de participação em eventos festivos, também determina que a prefeitura de Lagarto:

1) Realize mensalmente apresentações culturais em praças, bairros, escolas públicas do município e povoados da cidade, mostrando a diferentes públicos o trabalho artístico presente em Lagarto.

2) Elabore juntamente com o Conselho Municipal de Cultura (Comcult) e a Comunidade Cultural Lagartense, anualmente, o “Calendário Cultural do Município de Lagarto”.

3) Lance editais para a composição da programação do Circulando Cultura, a ser apresentada nos meses sequentes, serão lançados anualmente, no mínimo, 03 (três) editais.

4) Contemple, no mínimo, 50% das programações de todos os eventos culturais, com apresentações de artistas locais devidamente remunerados e/ou voluntários. Sendo que a porcentagem corresponde a cada segmento artístico programado para o evento, seja: Música, teatro, dança, cultura popular, artes circenses etc.

5) E que as apresentações sejam realizadas uma vez ao mês, nos dias de sexta-feira, sábado e domingo, previamente planejado pela Secretaria Municipal da Cultura, da Juventude e do Esporte.

