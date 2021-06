O médico responsável disse que a jovem estava tendo uma parada cardiorrespiratória, foi intubada, mas não resistiu. Não havia indícios de violência.

Segundo informações, a ambulância demorou mais de uma hora para atender a ocorrência no bairro Serra Dourada.

A Secretaria Municipal de Saúde de Contagem, responsável pelo atendimento em Ibirité, disse que a ocorrência entrou na Central de Regulação do SAMU às 19h32.

“Durante a triagem médica, a solicitante cancelou o chamado informando que iriam encaminhar por meios próprios. Às 19h45 ligaram novamente passando mais informações e foi enviada uma Unidade do SAMU que chegou ao local em 21 minutos. Tempo para paramentação devido aos sintomas respiratórios relatados pela solicitante do socorro – falta de ar intensa, histórico de bronquite. O atendimento foi realizado por duas unidades, no entanto, a vítima evoluiu para o óbito”, disse a nota.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), em Betim, na Grande BH.