Na última quinta-feira (10) a Secretaria Municipal de Ordem Publica e Defesa da Cidadania de Lagarto (Semop) recebeu a visita técnica de cadetes da Policia Militar de Sergipe. São alunos do curso de formação de oficiais da PM que cumprem esse procedimento como parte do estágio.

Na oportunidade, ciceroniados pelo secretário da pasta, e policial militar, Marcos França, e por agentes dos respectivos setores, eles conheceram o funcionamento do Departamento de Trânsito e Transporte Urbano (DTTU) e da nossa Guarda Municipal (GML).

De acordo com Marcos França, trata-se de uma parceria da Prefeitura de Lagarto com o Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv), e inclui uma bateria de 9 reuniões onde os cadetes, de forma fracionada, cumprirão visitas periódicas a sede da Secretaria.

Alguns dos alunos confessaram que se surpreenderam positivamente com a estrutura e o trabalho desenvolvido tanto pela GML quanto pela DTTU em prol da segurança e do trânsito em um município do interior.