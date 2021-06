A programação do Encontro Nordestino de Cultura 2021 foi anunciada oficialmente no dia 4 de junho. O evento, que terá começou dia 10, começa com o Fórum Nacional de Música Nordestina e vai até o dia 30 de junho com o Arraiá em Família.

O Encontro é composto por uma programação que inclui Fórum Nacional de Música Nordestina, Especial de Santo Antônio, O Funcap no Interior e o Festival de Quadrilhas Juninas. Dois grandes nomes da música nordestina e nacional estarão sendo homenageados: a cantora e compositora Anastácia e o maestro Evanilson Vieira.

O Encontro Nordestino de Cultura 2021 terá quatorze dias de programação, em um total de 84 horas de transmissão pela Aperipê TV canal 6.1 e pelas rádios Aperipê FM e AM, além do canal do YouTube Funcap.

Confira a programação:

10.06 – Fórum Nacional da Música Nordestina

19h – Evanilson Vieira – O Maestro do Forró

Uma história de talento e superação

11.06 – Sexta-Feira

19h – Anastácia – A Rainha do Forró

Maior Compositora Feminina Nordestina

13.06 – Especial de Santo Antônio

19h – Pilão do Nordeste

20h – Valter Nogueira

20.06 – Arraiá em Família

Palco Evanilson Vieira

18h – Orquestra Sinfônica de Sergipe

19h- Trio Xodó da Vila

20h – Seu Biná

Palco Anastácia

22h – Correia dos 8 Baixos

23h – Forró Brasil

21.06 – Arraiá em Família

Palco Evanilson Vieira

18h – Filarmônica Nossa Senhora da Conceição

19h- Ceará do Acordeon

20h – Funcap no Interior

Palco Anastácia

22h – Paula Sandiny

23h – Cassiano do Forró

22.06 – Arraiá em Família

Palco Evanilson Vieira

18h – Filarmónica Maestro Abílio Pereira Leite

18h30- Pé Quente do Forró

19h30 – Fabinho Melo

Palco Anastácia

22h – Heribas do Forró

23h – Mimi do acordeon

23.06 – Arraiá em Família

Palco Evanilson Vieira

18h – Quadrilha Junina Século XX

18h30 – Gladston Rosa

19h- Scurinho Zabumbada

20h – Funcap no interior em Canindé do São Francisco

Palco Anastácia

22h – Erivaldo de Carira

23h – Ze Tramela

24.06 – Arraiá em Família

Palco Evanilson Vieira

18h – Quadrilha Junina Festa na Roça

18h30 – Grupo Vivace

19h- Forró Maturi

20h – Funcap no interior em Cristinápolis

Palco Anastácia

22h – Luiza Lú

23h – Sergival

25.06 – Arraiá em Família

Palco Evanilson Vieira

18h – Quadrilha Junina Amor Caipira

18h30 – Trio Piauí

19h- Zito & Zety

20h – Funcap no interior em Maruim

Palco Anastácia

22h – Virgínia Gomes

23h – Txi Gomes e Forró Cuscuz com Leite

26.06 – Arraiá em Família

Palco Evanilson Vieira

18h – Quadrilha Junina Amor Renascer

18h30 – Dialeto Nordestino

19h30- Klessinha

20h30 – Funcap no interior em Arauá e Itabaianinha

Palco Anastácia

22h – Bob Lélis

23h – Ninéia Oliveira

27.06 – Arraiá em Família

Palco Evanilson Vieira

18h – Quadrilha Xodó da Vila

18h30 – Karmem do Forró

19h30- Raulzinho do Acordeon

20h – Funcap no interior em Santa Luzia e Indiaroba

Palco Anastácia

22h – Rebeca Melo

23h – Banda Rockxote

28.06 – Arraiá em Família

Palco Evanilson Vieira

18h – Quadrilha Junina Xodó Da Vila

18h30 – Chiquinho do Alem Mar

19h30- Joba Rala Coxa

20h – Funcap no interior em Capela

Palco Anastácia

22h – Forró os Três Moleques

23h – Jeane Lins e Dede Brasil

29.06 – Arraiá em Família

Palco Evanilson Vieira

18h – Quadrilha Junina Balanço do Nordeste

18h30 – Jailson do Acordeon

19h- Paula Brasil

20h – Funcap no interior em Estância

Palco Anastácia

22h – Luiz Paulo

23h – Cintura Fina

30.06 – Arraiá em Família

Palco Evanilson Vieira

18h – Festival de Quadrilha

18h30 – Robson Batinga

19h- Petrúcio e os Marechais do Forró

20h – Funcap no interior: Show de Lucas Campelo em Estância

Palco Anastácia

22h – Wilson Segal

23h – Banda As Patricinhas