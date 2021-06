Vale a pena fazer vaquinha online para publicar um livro?

Conseguir realizar a publicação de um livro, é um grande sonho de muitos escritores e dos amantes da leitura. No entanto, para publicar um livro, não basta saber escrever bem, é necessário possuir recursos financeiros, dessa forma, muitas pessoas optam por realizar uma vaquinha.

Principalmente nos dias atuais, com a popularização da internet e das mídias sociais, as vaquinhas online têm se tornado cada vez uma das melhores formas de arrecadação de dinheiro, para diferentes finalidades.

Dentre as finalidades mais comuns, com certeza podemos apontar os financiamentos coletivos para publicar livros. Entenda como a sua vaquinha online para publicar um livro, pode valer a pena:

Ofereça benefícios para quem contribuir com a sua vaquinha

Existem diferentes campanhas de crowdfunding com o mesmo objetivo: publicar um livro, por esse motivo, é importante que você atraia os possíveis contribuintes e convençam-os a contribuir com a sua vaquinha.

Para isso, é fundamental disponibilizar uma boa descrição do seu livro, com título e gênero literário, para que as pessoas entendam com o que estão contribuindo.

Além disso, você pode oferecer algum benefício para quem contribuir com valores mais altos. Por exemplo, as pessoas que contribuírem com mais de R$50,00 receberão o livro autografado, quando ele for publicado.

Divulgue o seu livro para atrair contribuintes para a vaquinha online

É imprescindível que você divulgue o seu livro, quanto mais informações as pessoas tiverem sobre ele, mais elas estarão interessadas em contribuir com o seu financiamento.

Uma forma de divulgar, é criar uma rede social com posts informativos sobre o livro, com breves descrições, que deixarão as pessoas interessadas e curiosas para ler, isso com certeza será um fator que causará grande impacto positivo na arrecadação da vaquinha online.

Confiar no seu trabalho é a chave para o sucesso da vaquinha

Por fim, para que a vaquinha online para a publicação do livro valha a pena, é fundamental que antes de mais nada, o primeiro grande passo, é o autor confiar em seu trabalho e ter plena certeza de que deseja publicar um livro, depois é fundamental estipular todos os seus objetivos.

Com a autoconfiança em seu trabalho, o foco nos objetivos e uma boa divulgação, não tem como dar errado, esses são os pilares de sucesso de uma boa vaquinha online. Se publicar um livro é o seu sonho, as vaquinhas online podem ser o melhor caminho para a realização.