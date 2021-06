Posso fazer uma pós ead junto com a graduação?

Atualmente, o mercado de trabalho está extremamente concorrido e exigente, sendo muito mais cauteloso na hora de contratar alguém, e, geralmente, os destaques são currículos com diferenciais em seus quadros profissionais, e o que anda auxiliando muitas pessoas a terem mais chances de novos empregos ou então de promoções são as pós-graduações ead.

E, com isso acontecendo no país, muitas pessoas pensam em ir atrás de uma pós enquanto cursa a graduação, para ter mais chances no mercado de trabalho o quanto antes, porém uma coisa que deve ser levada em consideração é a otimização de tempo necessária, ou seja, administrar o tempo de uma forma correta para que nenhum estudo seja prejudicado.

Porém, fazer esses dois tipos de cursos ao mesmo tempo é possível? É o que veremos a seguir.

Cursar graduação e pós-graduação ead ao mesmo tempo é possível?

De acordo com leis instituídas pelo MEC, uma pós-graduação ead em educação só pode ser feita às pessoas que já possuem ao menos um diploma de ensino superior, seja ele um bacharelado, um curso técnico ou licenciatura. Isso acontece pois, os cursos de pós-graduação, como o’próprio nome já diz, são feitos para serem realizados após um primeiro curso, como forma de se especializar em apenas uma área, e garantir maiores chances dentro do mercado de trabalho.

Porém, se você já estiver na segunda graduação, é possível realizar uma pós-graduação ead ao mesmo tempo, porém, o tempo entre os dois cursos deve ser bem administrado, para que o aluno não fique sobrecarregado e que nenhum estudo seja prejudicado.

Otimize os estudos com um bom planejamento

Se você já pode fazer uma pós-graduação ead, e está cursando uma graduação ao mesmo tempo, a principal coisa a ser feita é analisar e administrar bem o tempo de estudo de cada curso, para que nenhuma dedicação seja comprometida, desde uma pós-graduação ead em humanidades e artes, até um curso de direito especializado.

Crie uma tabela com a rotina de estudos, intercalando intervalos entre o horário da graduação para o de pós-graduação ead, pois mesmo que a pós seja de forma remota, um tempo deve ser administrado com cautela.

Escolha um bom local para estudar

Com a chance de estudar em casa na pós-graduação, saiba estabelecer um bom lugar de sua casa para os estudos, algum cômodo silencioso, com boa ambientação e iluminação, pois tudo isso influencia na produtividade do estudante, ainda mais quando se trata de uma rotina corrida fazendo dois cursos superiores ao mesmo tempo.

Existem cursos de pós-graduação ead que exigem muita concentração, por isso, pense bem em adquirir lugares de estudos nos quais ninguém te atrapalhar, e você terá o tempo que precisar a sós para estudar corretamente.

Escolha uma boa instituição ead

Ao optar por uma boa instituição que disponibilize deu curso de pós-graduação a distância, você terá mais chances de administrar o horário das aulas e atividades acadêmicas da forma que for melhor para você, e que não atrapalhe a dedicação em uma segunda graduação.

As instituições de ensino à distância precisam abrir um leque de opções de horários, formas de estudos e materiais didáticos, tudo o que auxilie para o curso ser dinâmico e bom de ser feito pelo aluno, por mais que seja de forma remota, escolhendo a instituição correta, tudo será bem administrado e bom para você.