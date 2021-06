Sexo virtual e vibrador: saiba mais!

Arrumou um amor que mora longe ou a pandemia está atrapalhando os encontros amorosos? Com a popularização das redes sociais e o aumento do uso da internet, o contato com as pessoas tornou-se ainda mais fácil, até mesmo possibilitando a realização do sexo virtual. É hora de acessar um sex shop online e aproveitar.

O sexo virtual e os brinquedos eróticos

Nos tempos atuais, em decorrência da pandemia, o sexo virtual pode ser uma maneira segura de se divertir e garantir prazer e satisfação. Veja dicas de como utilizar os brinquedos eróticos para tornar o sexo virtual ainda mais interessante:

Vibradores com controle

Os vibradores são excelentes aliados para o autoconhecimento, mas também para apimentar a relação a dois. Cada vez mais, o mercado tem oferecido diferentes opções de vibradores, com formatos, tamanhos, cores, texturas e vibrações diferentes.

Os avanços tecnológicos permitiram a criação de vibradores que podem ser acionados e controlados através de aplicativos de celular, ou seja, a pessoa pode estar em um cômodo utilizando o vibbrador que está sendo controlado por alguém em outro lugar da casa, mas muito além disso, pode ser controlado a quilômetros de distância.

Nesse sentido, o vibrador com controle permite que o casal faça diferentes tipos de brincadeiras eróticas sem precisar estar perto um do outro, vocês devem abusar da criatividade, por exemplo, propondo um sexo virtual a qualquer hora do dia, controlando o vibrador em público e muito mais.

É uma ótima oportunidade para realizar seus desejos e fetiches, e também de seu parceiro ou parceira, essa experiência com certeza será fundamental para apimentar a relação e aumentar a intimidade e confiança entre o casal.

Use e abuse dos itens de sex shop

Não só os vibradores com controle ou outros tipos devem ser utilizados, você pode usar e abusar de todos os itens que os sex shops oferecem.

Que tal preparar uma surpresa para a pessoa amada? Fazer uma compra de lubrificantes, géis térmicos, pênis de borracha, dados eróticos e muito mais, com certeza será uma surpresa incrível e vocês dois poderão aproveitar muito a distância.

Você pode também comprar uma bela lingerie e fazer uma ligação inesperada para surpreender seu parceiro, o sexo virtual ente vocês dois com certeza será inesquecível depois dessa surpresa.

Nesses casos, é muito importante usar e abusar da criatividade entre vocês dois, para que o relacionamento não esfrie e não se torne algo extremamente monótono.