Vibradores, pênis de borracha e mais: podem ser compartilhados?

Os vibradores, pênis de borracha e outros brinquedos eróticos são excelentes aliados na masturbação e também nas relações sexuais. No entanto, quando o assunto é sobre itens de sex shop, muitas dúvidas sempre surgem.

Uma das principais dúvidas dos usuários de vibradores e pênis de borracha, é quanto a questão de compartilhar os brinquedos eróticos. Afinal, posso emprestar para as minhas amigas ou dividir com meu parceiro?

Posso emprestar meus brinquedos eróticos?

A resposta é simples, não! Os brinquedos eróticos são pessoais e intransferíveis, é fundamental não emprestar seus vibradores para as amigas.

Mesmo depois da higienização, é muito importante não emprestar para ninguém, afinal, os itens são extremamente propícios ao acúmulo de bactérias, que podem ser passados entre as pessoas.

E quando o vibrador ou pênis de borracha são utilizados no sexo a três?

Caso o seu fetiche seja fazer um famoso menage, com certeza a primeira informação pode ter sido um balde de água fria, não é mesmo? Mas não se preocupe, você pode sim levar seu vibrador ou seu pênis de borracha para o sexo a três.

Mas ninguém vai parar durante o sexo para lavar o brinquedo erótico, para que outra pessoa use, não é mesmo? Por isso, os preservativos são excelentes aliados.

A importância de utilizar camisinha nos sex toys

Camisinha no sex toy? Pode parecer estranho, mas é muito importante na prevenção de doenças sexualmente transmissíveis.

Durante a relação sexual, é importante trocar o preservativo quando o sex toy for ser utilizado por outra pessoa.

Mas além disso, mesmo durante o uso sozinha, a camisinha pode ser muito importante para evitar as contaminações. Principalmente, para quem deseja introduzir o vibrador ou pênis de borracha no anus e na vagina.

Higienização e cuidados com os brinquedos eróticos

A higienização é um ponto fundamental quando o assunto são os vibradores e outros brinquedos eróticos. É necessário higienizar os sex toys antes e depois do uso, para evitar contaminações, doenças e alergias.

Para uma boa limpeza, água corrente e sabão neutro são suficientes, no entanto, você pode optar por utilizar produtos específicos de acordo com o material do vibrador em questão. Em hipótese alguma, utilize álcool.

Além disso, é importante ter muito cuidado nos casos dos vibradores que não são a prova d´água, nesses casos, é importante não mergulhar o vibrador para que ele não seja danificado.