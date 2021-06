Cartucho e toner HP tem data de validade?

Você sabia que antes de 1984, não havia data de validade nos rótulos dos alimentos comercializados? Uma norma do Ministério da Saúde fez com que fosse obrigatória a inclusão das datas de validades dos alimentos. Assim como as comidas, os cartuchos de toner e de tinta HP possuem suas datas de validade

Para que serve a data de validade dos cartuchos e toners?

Assim como alimentos, medicamentos e produtos de limpeza, alguns produtos de impressão a jato de tinta HP possuem validade. E o porquê disso? A data de validade dos cartuchos de tinta serve para proteger as impressoras e assegurar uma qualidade melhor da impressão.

Caso o cartucho ainda tenha tinta após a data de validade ter expirado, é bem provável que ele parará de funcionar ou uma mensagem de advertência irá aparecer para o usuário. A maioria dos suprimentos de tinta das impressoras HP não tem data de validade, que é mais encontrada em uma pequena porcentagem de suprimentos mais antigos.

Consequências de usar os cartuchos após a data de validade

Diferente dos alimentos e medicamentos, ao comprar cartuchos de tinta vencidos, você não irá colocar sua saúde em risco, mas isso não significa que as consequências são rasas. Antes de mais nada, saiba que o desempenho do cartucho não será o mesmo e a qualidade da impressão será menor. As letras ficarão borradas, a tinta estará mais fraca e as cores não estarão tão vivas.

Além disso, algumas consequências mais sérias podem ser ocasionadas, como o não funcionamento por completo do cartucho, ou seja, ele não imprime nada e, caso consiga, a impressão será de péssima qualidade. É possível, também, que os cartuchos vencidos prejudiquem a impressora, causando entupimentos das cabeças de impressão.

A data de validade não vem carimbada nos produtos

A data de validade da tinta não é a que vem carimbada ou impressa nos produtos de tinta da HP. A data encontrada nos suprimentos de impressão HP é a data de validade da garantia do produto. Caso queira saber qual é a data de vencimento dos cartuchos de tinta ou toner, é preciso levar em conta três fatores: a data da garantia, o suprimento de tinta e a data da primeira instalação do cartucho.

A HP lista alguns produtos de suprimento de tinta que podem ter as datas de validade ignoradas. Por ignoradas, entende-se que o consumidor pode continuar a imprimir sem trocar o cartucho de tinta, desde que siga as instruções presentes na impressora, no manual do produto ou nas mensagens de advertência que aparecem na tela do computador.

Os suprimentos de tinta com datas de validade que podem ser ignoradas são: HP 02, HP 18, HP 38, HP 70, HP 88, HP 177, HP 363, HP 777 e HP 801. As impressoras compatíveis com esses cartuchos quanto à questão da validade são: HP Officejet Pro K550, K5300, K5400, L7500, L7600 e a série L7700; HP Photosmart série 3110, 3210, 3310, 8250, C5180, C6180, C7180, D6160, D7160, D7360; HP Photosmart Pro B9180, HP Designjet Z2100 e série Z3100.

Os suprimentos de tinta com datas de validade que não podem ser ignoradas são: HP 10, HP 11, HP 12, HP 13 e HP 14. As impressoras compatíveis com esses cartuchos quanto à questão da validade são: HP Officejet Pro K850, HP Copier Printer digital 610; todos os modelos HP Business Inkjet, HP Officejet série D, HP Officejet série 7100, HP Officejet série 9100, HP série Professional (2000 e 2500), HP Color Inkjet cp1160 e cp1700.

Por fim, existem alguns suprimentos de tinta que não possuem data de validade, que são os utilizados em todas as outras impressoras da HP, sejam do tipo comum ou do tipo de impressora multifuncional.