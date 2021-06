A prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro (Solidariedade), assinou o Decreto nº 830/2021, que permite a abertura, em caráter excepcional, no âmbito do Município de Lagarto, o funcionamento do comércio e atividades não essenciais e especiais, neste sábado, 12 de junho de 2021, das 8h às 15h.

“Tendo em vista a data sazonal como é o Dia dos Namorados, que aquece significativamente o comércio de presentes, já tão afetado pelas restrições da pandemia, e o fato de muitas pessoas não terem tempo para fazer suas compras nos dias úteis da semana, achamos por bem confeccionar um Decreto Municipal flexibilizando este sábado”, comentou a Prefeita Hilda Ribeiro.

Com a decisão, a Prefeitura de Lagarto informou que a permissão considerou a necessidade e a importância de gradualmente reabrir setores da economia como meio de mitigar os efeitos econômicos da pandemia do novo coronavírus. Contudo, a gestão salientou que “o domingo, 13, obedece normalmente ao Decreto Estadual, que prevê o fechamento dos estabelecimentos”.

Para o adequado funcionamento dos estabelecimentos, a gestão informou que os órgãos de vigilância epidemiológica orientarão a população e empresários para as ações de higiene em mercadorias, produtos que entram no estabelecimento, além das áreas de circulação de público; o uso obrigatório de máscara, álcool gel 70% para os clientes em vários pontos do estabelecimento e o primordial: o distanciamento e a proibição do acesso de pessoas com sintomas de gripe.