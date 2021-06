Na última sexta-feira, 11, o governador de Sergipe, Belivaldo Chagas (PSD), assinou a ordem de serviço para a duplicação do trecho da Rodovia Lourival Batista, que vai do trevo de acesso ao município de São Domingos ao trevo de acesso ao município de Riachão do Dantas, na sede da cidade de Lagarto.

A obra faz parte do Programa Pró-Rodovias, possui uma extensão de 2,02km e custará R$ 8,18 milhões ao Tesouro Estadual. “Com a duplicação deste trecho, será criado um grande corredor entre as regiões Centro Sul e Agreste de Sergipe, com a revitalização da pista entre Lagarto e Itabaiana e o trecho, que está praticamente pronto, entre Tobias Barreto e Lagarto”, comentou Belivaldo.

O governador ainda explicou que decidiu assinar a ordem no Palácio dos Despachos, em Aracaju, e cancelar a solenidade que seria realizada em Lagarto por conta da pandemia de Covid-19. “O Comitê Técnico Científico e de Atividades Especiais tem nos apresentado altos índices de disseminação da Covid-19 na cidade e fazer este tipo de ato poderia agravar a situação. O importante é que teremos a obra começada e terminada o quanto antes, trazendo benefícios para todos!”, completou.

Apesar de não ter realizado a solenidade em Lagarto, o governador esteve no município junto com o deputado federal Fábio Reis (MDB-SE), para conferir detalhes do projeto que já foi aprovado pelo Departamento de Estradas e Rodagens de Sergipe. Após o ato, Reis elogiou a postura do governador em relação à obra.

“Belivaldo é grande parceiro do meu mandato, atendeu a mais esse pedido que fiz, pois sabe da importância da obra para a população dessa região. A partir da conclusão, teremos mais desenvolvimento no comércio, contando, inclusive, com escoamento de produção”, disse Fábio Reis.