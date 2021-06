Na noite do último sábado, 12 de junho, Gilvan Carvalho morreu após colidir com um cavalo na Rodovia Antonio Martins de Menezes, próximo ao My Dream Motel, em Lagarto.

Segundo informações, Gilvan seguia em uma motocicleta em direção ao povoado Várzea dos Cágados, com uma mulher na garupa, quando acabou colidindo contra o animal que circulava sobre a pista de rolamento.

Gilva, que era muito conhecido por ter trabalhado como motorista na Prefeitura de Lagarto, morreu no local, enquanto ela ainda chegou a ser socorrida com vida pelo Samu, que a encaminhou para o hospital mais próximo.

O caso prejudicou o trânsito da região.

Vale lembrar que constantemente animais trafegam naquele trecho. No período noturno, por exemplo, cavalos, bois e vacas já foram flagrados sobre a rodovia e por pouco não motivaram a ocorrência de acidentes.