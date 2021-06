A Prefeitura de Riachão do Dantas está a todo vapor no processo de imunização da população riachãoense. E para acelerar este processo, o Município aderiu ao clima junino para aproximar as doses da população.

Somente no último sábado, 12, a gestão realizou seis arraiás de vacinação na sede da cidade e nos povoados Tanque Novo, Barro Preto, Lagoa e Palmares. Na oportunidade, foram imunizados os cidadãos maiores de 50 anos.

E não para por aí. É que na próxima semana, a gestão realizará mais arraiás de vacinação nas suas unidades de saúde. Para participar, basta levar o RG, CPF, Cartão SUS e Comprovante de Residência.