Por conta do período junino e da pandemia de coronavírus, a Prefeitura de Lagarto adotou algumas medidas, são elas: a antecipação da feira livre, a proibição do comércio e queima de fogos de artifício e a instituição do ponto facultativo de São João e São Pedro.

Antecipação da feira livre

Em relação a feira livre da próxima quinta-feira, 24 de junho, a gestão municipal a antecipou para a quarta-feira, 23. A medida foi regulamentada por decreto e levou em consideração o feriado municipal de São João.

Fogos estão proibidos

O Município também proibiu a comercialização e a queima de fogos de artifício de qualquer potencialidade e alcance, em espaços públicos e privados, incluindo condomínios, sítios e fazendas.

O comerciante que for flagrado comercializando os fogos de artifício poderão ter as suas respectivas licenças e autorizações suspensas e/ou não renovadas. A fiscalização ficará a cargos das secretarias do Meio Ambiente (SEMA) e Ordem Pública (SEMOP).

Ponto-facultativo

A Prefeitura de Lagarto também decretou ponto-facultativo em toda a administração municipal nos dias 25 (Sexta-feira) e 29 de junho (Terça-feira). A medida não é válida para os órgãos e entidades prestadoras de serviços essenciais.