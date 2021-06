O secretário de Agricultura e do Desenvolvimento Rural de Lagarto (Semagri), Túlio Simões, realizou na ultima sexta-feira, dia 11, uma visita a direção da Cooperativa da Agricultura Familiar e Empreendimentos Solidários (Coopaiba) de Alagoas. Na oportunidade a equipe da Semagri conheceu as instalações da indústria, o centro de produção de mudas e o posto de embarcações.

O grupo buscou na fonte do cooperativismo alagoano, referências para a estruturação da agricultura familiar. De acordo com Túlio Simões a visita teve como objetivo a busca de parcerias para desenvolvimento de projetos na áreas de mandiocultura.

“Nossa região está muito fragilizada com a desaceleração das políticas pública, e gostaríamos de renovar a atividade através do cooperativismo. Gostamos muito do trabalho desenvolvido pela equipe da Coopaíba. Vimos muito resultado na prática, a exemplo do mudário, a dinâmica da assistência técnica. Queremos esse modelo exitoso para fortalecer o segmento em Sergipe”, declarou o secretário.

Com informações do Jornal de Alagoas.