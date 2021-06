O Brasil foi o país com a maior queda na pontuação (0,45 ponto), e sua nota regrediu de 5,52 para 5,07 (em uma escala que vai de 0 a 10). Em 2019, o Brasil era o 2º do ranking (veja abaixo os motivos da queda do país).

Pelo 2º ano seguido, o Uruguai foi o país com a pontuação mais alta no Índice CCC (7,80 pontos de um total de 10). A Venezuela tem a pior nota das 15 nações analisadas (1,40).

O levantamento é feito pela Americas Society/Council of the Americas e pela Control Risks, que avaliam e classificam os países com base na eficácia com que podem combater a corrupção.

As entidades dizem que “os países com uma pontuação mais alta são considerados mais propensos a ver atores corruptos processados e punidos” — e, na outra ponta, “uma continuação da impunidade é mais provável em países no extremo inferior da escala”.