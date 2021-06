Quando sua banheira precisa de manutenção?

Assim como qualquer outro tipo de eletrodoméstico encontrado dentro das residências, as banheiras precisam de cuidados especiais e de, em alguns casos, manutenções. A limpeza das banheiras é muito importante para garantir uma melhor qualidade na hora de tomar banho.

Saiba quando a sua banheira precisa de manutenção.

Cuidados com as banheiras

As banheiras precisam de cuidados com o passar do tempo, principalmente, quanto à limpeza, a fim de evitar a proliferação de bactérias e germes. Antes de colocar uma banheira em funcionamento, é importante limpá-la bem. A melhor maneira de limpar as banheiras é utilizando esponjas de fibra sintética umedecidas e um pouco de limpador líquido.

Como limpar banheiras de hidromassagem

No caso de banheiras de hidromassagem, a limpeza deve ser feita de forma mais cautelosa. Para limpar a banheira, encha com água quente até que todas as saídas dos jatos massageadores sejam cobertas. Em seguida, adicione duas colheres de detergente neutro na banheira e ligue os jatos por, aproximadamente, quinze minutos.

Feito isso, esvazie a banheira de hidromassagem por completo e, dessa vez, encha de água fria. Repita o procedimento de ligar os jatos massageadores por mais quinze minutos, a fim de remover todos os resíduos de sabão que possam estar nos canos da banheira. Por fim, esvazie a banheira mais uma vez e aproveite para usá-la.

Limpeza da tubulação

Uma das formas de identificar se a sua banheira está precisando de manutenção é por meio da tubulação. Se na hora que for tomar banho, identificar sujeiras ou barulhos estranhos vindos da banheira, saiba que uma manutenção pode ser necessária. A questão da limpeza da tubulação deve ser notada em todos os tipos de banheiras, seja uma banheira spa, banheira simples ou de hidromassagem.

A manutenção de banheiras exige uma limpeza regular da tubulação. Para isso, é necessário encher a banheira com água na temperatura para banho (aproximadamente 40º) e realizar o mesmo procedimento de limpeza das banheiras de hidromassagem.

Produtos que não devem ser usados em banheiras de hidromassagem

Uma forma de realizar uma manutenção periódica de sua banheira de hidro é por meio da limpeza. Para isso, como dito anteriormente, o recomendado é detergente neutro, água morna e esponjas de fibra sintética. É importante estar atento quanto aos produtos que podem danificar a superfície da sua banheira de hidromassagem.

Entre alguns dos produtos que não devem entrar em contato com a sua hidro, encontram-se: desengordurantes abrasivos, que sejam derivados do petróleo (ou que contenham álcool ou amônia), lâminas e objetos cortantes, produtos com amoníaco ou soda cáustica, produtos solventes, esmaltes, óleos de banho, protetores solares, desinfetantes à base de pinho, palha de aço e sprays.