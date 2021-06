O crime ocorreu em maio, mas segue sendo investigado pela Polícia Civil. A vítima ficou internada por 12 dias, e agora afirma que, para encorajar outras mulheres a denunciarem, resolveu relatar com detalhes ao G1 o que aconteceu.

Vitória conta que estava de mudança do bairro Rádio Clube, e havia vendido sofá, armário da cozinha, fogão e geladeira. Durante a noite do dia 19 de maio, ela relatou para a companheira que já havia vendido tudo, e ambas ficaram felizes. Tentaram pedir comida, por meio de um aplicativo, mas estava tudo fechado. Por volta da 1h40, ela foi a um estabelecimento tentar comprar um salgado. No local, esperou o pedido ficar pronto e depois foi embora.

“Na volta, a duas quadras de casa, próximo a um colégio, escutei um assobio e olhei para ver se enxergava alguma coisa. Estava bem escuro e jogaram areia molhada nos meus olhos. Aí, os dois homens vieram com um pano na minha direção. Nessa hora, falei: ‘pode me roubar, pode levar’. Mas o que eles usaram no pano queimou demais meus olhos e meu nariz. Fechei o olho e senti meu corpo sendo arrastado. Depois, minha mente apagou”, conta.

Vitória afirma que acordou tempos depois com um dos homens a enforcando. “Ele dizia que eu não era ninguém, e eu não conseguia nem respirar. Enquanto isso, o segundo homem filmava. Depois, ele me falou ‘agora eu vou te mostrar o que é ser mulher’. O tempo todo eu falava ‘pode levar meu celular, meu dinheiro’, mas eles queriam abusar de mim. Eu estava em cima de um colchão, olhei para o lado e vi uma faca preta, que eu fiquei olhando para tentar pegar e me defender”, diz.

A jovem relata que, quando o homem foi para cima dela, ela tentou acertá-lo com a faca, então, foi dopada novamente. “Eu me lembro que esse homem, que estava quase nu, mandou o outro pegar meu dinheiro e ir comprar drogas para eles. Depois disso, apaguei de novo e não lembro com clareza se ele chegou a me violentar. Quando acordei de novo, os dois [suspeitos] estavam brigando. O que estava filmando foi embora, e o outro ficou. Eu apaguei de novo, já estava um pouco machucada”, diz.

Vitória afirma que os exames iniciais não apontaram sinais de abuso sexual, e sim, de abuso físico. Ela aguarda o laudo final para saber se foi vítima de estupro.