A Prefeitura de Lagarto, por intermédio da Secretaria Municipal da Educação, realizou no último dia 10 de junho o 1° Ciclo Formativo do Programa “Alfabetizar para Valer” com o corpo docente de alfabetização da Rede Pública Municipal de Ensino, dando continuidade à Semana Pedagógica Remota.

O programa tem como foco possibilitar aos professores dos 1º e 2º anos estratégias para conduzir a alfabetização na idade correta.

O encontro foi realizado de maneira virtual, através do Google Meet, em que foram abordadas as diretrizes para o direcionamento do programa sob o tema “Possibilidades para alfabetizar letrando na perspectiva da aula remota”.

O programa contempla os seguintes eixos: I- Formação de Professores; II- Formação de Gestores Escolares; III- Oferta de materiais complementares; IV- Qualificação da avaliação e do monitoramento dos resultados educacionais; V- Premiação das escolas com os melhores resultados; VI- Apoio para a melhoria das escolas com os menores resultados; e VII- Fortalecimento da gestão escolar.

Os alunos acompanhados pelo Programa “Alfabetizar Para Valer” receberão material didático complementar com os temas: 1° Ano – “Vamos passear na escrita” e o 2° ano – “Pé de imaginação”.

Além disso, serão promovidos encontros quinzenais para a troca de experiências entre os docentes envolvidos juntamente à equipe do “Alfabetizar Para Valer”, que é constituída pela coordenadora Ana Rita e pelos professores-formadores: Angélica dos Santos, Eliane Modesto, Gerson Firmino, Jamile Santos e Lays Costa.

“A Gestão entende que o estímulo e fomento para formação do corpo docente é indispensável, pois, temos buscado cada vez mais investir em nossos profissionais e para desenvolvermos uma educação de excelência atrelada às inovações pedagógicas”, afirmou a prefeita Hilda Ribeiro, que também é profissional da Educação.