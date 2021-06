A corrida será dividida em categorias: masculina e feminina e de distância, com premiação para todas. A categoria A, de 4 quilômetros, é indicada para iniciantes; a categoria B, de 8 quilômetros, oferecida para os corredores intermediários; e, por sua vez, a categoria C, de 10 quilômetros, é indicada para corredores mais experientes.

Para a divulgação do resultado e para participar da premiação, o participante deverá enviar o seu resultado para as redes sociais do Clube de Corrida da UFS juntamente com o nome completo e o tempo que levou para executar o trajeto, que poderá ser medido através de aplicativos ou relógios com GPS.