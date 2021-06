Confiança e Brasil de Pelotas se enfrentam nesta terça-feira (de Brasília), na Arena Batistão, em jogo válido pela 4ª rodada da Série B. Por conta dos protocolos sanitários adotados por conta da pandemia do novo coronavírus, a partida será sem público (clique aqui para acompanhar o jogo em Tempo Real).

O Brasil de Pelotas é o primeiro time no Z-4 e ainda não venceu após três partidas. No último sábado, saiu na frente do Vasco, mas permitiu a virada no fim. A equipe só tem um gol marcado, e foi contra.