Saiba como é o processo seletivo para pós graduação

Uma pós-graduação EAD ou presencial é um investimento para sua carreira profissional. O primeiro passo para iniciar seus estudos numa área específica e se tornar um especialista é se inscrever. Mas você sabe como é o processo seletivo? Continue lendo para entender!

Se você pensa que a seleção é feita somente em prova, como um vestibular para a graduação, está errado! Não é bem assim. Primeiro, é preciso saber que cada instituição e cada curso podem ter processos seletivos diferentes. Portanto, as faculdades são livres para selecionar os candidatos.

A conclusão de uma graduação em qualquer área é o requisito básico exigido pelo MEC para ingressar em uma pós, portanto deve ser adotado por todas as instituições. Caso a faculdade que você está pensando em fazer uma pós-graduação online não exija esse certificado de conclusão na hora da matrícula e você não tenha feito o curso, é provável que você não ganhe o certificado de pós ead. Fique esperto!

Critérios mais utilizados

Apesar de todos os cursos de pós-graduação EAD, presencial ou semipresencial serem importantes para qualquer profissional, não são iguais. A modalidade de ensino, corpo docente, disciplinas e outras tantas questões são diferentes. O mesmo ocorre com o método usado para a seleção dos candidatos.

A maioria das especializações latu sensu não costumam ter muitos critérios para entrar no curso. Assim, muitas faculdades aceitam alunos que concluíram a graduação e querem fazer uma pós na área de atuação. Também podem aceitar pessoas de outras áreas do conhecimento.

No entanto, algumas instituições exigem que o candidato já saiba um pouco sobre o ramo que será abordado nas aulas. Por exemplo, uma pós-graduação EAD em educação infantil pode aceitar apenas graduados em pedagogia. Lembrando que isso não é uma regra, cada lugar adota os pontos que achar melhor.

Outro critério usado principalmente em faculdades públicas é a análise do currículo. Nesta fase, é observado o nível de conhecimento, experiências, curso, entre outras questões.

A prova não é muito utilizada, mas algumas instituições podem usar esse método para avaliar se o aluno tem condições de acompanhar o curso.

No caso de pós-graduação intensiva para mestrado e doutorado, o nível de exigência para entrar no curso aumenta bastante. As faculdades avaliam bem o currículo dos candidatos, além da necessidade de apresentar um projeto de pesquisa.

Escolha uma boa faculdade

Como foi explicado, os processos seletivos para uma pós-graduação à distância ou presencial não são tão difíceis, principalmente para latu sensu e MBA. Mas tudo depende do método utilizado pela faculdade em que deseja fazer o curso.

Sabemos que uma pós-graduação em educação, saúde, direito ou em qualquer outra área abre diversas portas, mas é necessário escolher uma boa instituição.

Hoje em dia, existem cerca de duas mil instituições que oferecem especialização em nível superior no Brasil (incluindo presencial e ead), de acordo com a pesquisa “Cursos de Especialização Latu Sensu”, feito pela Semesp. Por isso, cuidado para não gastar seu dinheiro com aulas sem qualidade.

O fator básico é que a instituição tenha reconhecimento no MEC. Também pense bastante sobre a modalidade de ensino. Fazer um curso presencial exige mais tempo e uma rotina menos corrida, uma vez que você precisará estar presente nos horários estabelecidos.

Caso você tenha uma rotina puxada por conta do trabalho e questões pessoais, uma pós-graduação EAD em educação ou na área que deseja, pode ser o mais ideal. No curso de pós-graduação, você tem a flexibilidade de horários, uma vez que é você mesmo quem determina quando e onde assistirá às aulas. Presencial ou à distância, o importante é buscar mais conhecimentos!