Nesta terça-feira, 15, Nadieje Rosa entrou em contato com o Portal Lagartense para pedir a ajuda da população, para tratar a coluna vertebral do seu filho Bernardo, de apenas quatro anos, no Hospital das Clínicas, em São Paulo.

Segundo ela, Bernardo sofre com Escoliose Congênita, que é um desvio da coluna no plano coronal produzida ao longo do crescimento em consequência de uma malformação congênita, além de um cisto na região lombar da coluna.

“Recentemente, Bernardo fez um ressonância e a médica pediu que eu e ele fossemos para São Paulo, com urgência, na segunda-feira, porque parece que deu alguma alteração. Então temos que ir para lá sem qualquer previsão de retorno”, informou Nadieje.

Contudo, como a família vive do Benefício da Prestação Continua (BPC) e a ajuda de custo de R$ 148,00 pago pelo governo somente será disponibilizado em 30 dias, a mãe pede que quem puder colaborar que doe qualquer quantia em dinheiro para que o tratamento possa ser realizado em São Paulo.

“Estamos sem condições financeiras nenhuma para poder ir para São Paulo. Se conseguirmos R$ 500,00 já será de grande importância, porque não recebemos o auxílio emergencial e nem o Bolsa Família”, relatou a mãe do pequeno Bernardo.

As doações podem ser encaminhadas para a conta poupança de João Bernardo Rosa dos Reis aberta na Caixa Econômica Federal: Agência 0645 / Operação 013 / Conta: 00059652-2. Os valores também poderão ser enviados através do PIX: 09242774596.