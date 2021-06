Neste sábado, 18 de junho, às 19h30, a Prefeitura de Riachão do Dantas realizará a sua 4ª Live Cultural. O evento será transmitido pelo canal do Município no Youtube e contará com a participação dos seguintes artistas riachãoenses: Evandro do Nordeste, Luciano Mattos, Arrenhius (Boyzinho), e Manjinho O estouradinho.

A 4ª Live Cultural será apresentada pela Cleane Andrade e Bárbara Amaral, além de contar com o sorteio de brindes junto aos telespectadores. Já os shows serão pagos com recursos da Lei Aldir Blanc, instituído para socorrer os artistas em meio à pandemia de Covid-19.