Uma operação conjunta entre o Departamento de Narcóticos da Delegacia Regional de Lagarto e a Força Tática do 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM) resultou na prisão de um traficante conhecido como Baiano. O caso ocorreu na última terça-feira, 15, no bairro Loiola II, em Lagarto.

A operação foi desencadeada após o recebimento de uma denúncia dando conta de um intenso tráfico de drogas na Rua E do Loiola II, que estava sendo comandado por um traficante de outro estado e que era conhecido como Baiano. Diante disso, os policiais juntaram as informações e montaram um cerco para capturá-lo.

“Já era de conhecimento dos policiais o modus operandi do suspeito para se esquivar do flagrante. Ele jogava os entorpecentes nos terrenos vizinhos pelo quintal de sua casa, quando percebia a presença policial. Diante disso, dividimos a equipe, fazendo um cerco em volta da residência, para que pudéssemos localizar a droga caso ele jogasse no terreno.

Diante disso, ao chegarmos na residência, chamamos o suspeito, que chegou até a porta, visualizou os policiais e correu para o fundo da casa, de onde arremessou alguns objetos sobre o muro do quintal. Como já haviam policiais no terreno, foi possível localizar o conteúdo jogado e efetuar a prisão em flagrante dentro da residência”, relatou o 7ºBPM.

Além da prisão, os policiais realizaram buscas pelo imóvel e conseguiram apreender um aparelho de celular, um tablete de 610 gramas de substância análoga a maconha, uma sacola com várias pedras de crack, várias bolsas plásticas para armazenar drogas e a quantia de R$ 715,00 fracionados. O caso foi encaminhado para a Delegacia Regional de Lagarto.

“Vale ressaltar que o suspeito é reincidente no crime de tráfico ilícito de drogas”, destacou o 7ºBPM ao observar que Baiano foi levado à delegacia algemado, para salvaguardar a integridade física do mesmo e dos policiais que participaram da operação.