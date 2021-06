Na última terça-feira, 15, o empresário Genildo Souza Cruz, popularmente conhecido como Nininho da Bolo Bom, requereu sua desfiliação do Partido Cidadania à juíza da 12ª Zona Eleitoral de Lagarto, Dra. Carolina Valadares Bitencourt.

Ao Portal Lagartense, Nininho da Bolo Bom contou que sua decisão foi motivada pela forma como vem sendo conduzido o Diretório Municipal do Cidadania em Lagarto, que é presidido pelo advogado Itamar Santana, pré-candidato a deputado federal.

“O Diretório Municipal tem um formato de trabalho que é totalmente diferente. Itamar não pensa em agrupamento ou em algo diferente em Lagarto. Então é muita incompatibilidade, não existe verdade, ele é muito contraditório entre o que fala e o que faz, não quer ouvir ninguém e as informações são todas de cima para baixo. […] Então é muita insatisfação com o estilo da administração do Diretório Municipal de Lagarto”, justificou.

Procurado pelo Portal Lagartense, o presidente do Diretório Municipal do Cidadania em Lagarto, Itamar Santana, disse que foi pego de surpresa com a decisão de Nininho e afirmou que: “Todas as decisões do Cidadania é em conjunto partidário, inclusive foi assim que escolhemos ele para ser o nosso candidato a prefeito. Mas se resolveu sair é um direito que assiste a ele e a qualquer filiado”.

Nininho continuará na política

Líder de uma das terceiras vias mais bem votadas da história política de Lagarto na corrida pelo comando da prefeitura, Nininho, que em 2020 obteve 1.660 votos, confidenciou ao Portal Lagartense que continuará na política, mas que no momento irá pensar e buscar um novo partido para ingressar. “Política é uma construção e deve ser voltada para o bem de todos. Alguns partidos já se disponibilizaram, mas deixa ver”, comentou.