Com o objetivo de potencializar a vacinação contra o novo coronavírus (Covid-19) no município, a Prefeitura de Lagarto ampliou o horário de funcionamento do Centro de Vacinação, situado na Rua Dr. Laudelino Freire, 365, no centro da cidade.

A medida passa a valer a partir desta quarta-feira, 16 de junho. Com isso, a população poderá requerer a sua vacina contra a Covid-19 de segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h às 21h.

Atualmente, segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde, Lagarto já aplicou 86% das primeiras doses e 83% da segunda dose. Enquanto isso, municípios como Itabaiana e Canindé de São Francisco já aplicaram 100% das suas primeiras doses.