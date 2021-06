Na manhã da última terça-feira, 15, o Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE) cassou o Habeas Corpus do empresário lagartense Rodrigo Rocha, filho do ex-prefeito de Lagarto Zezé Rocha.

Durante o julgamento, o desembargador Osório Araújo Ramos defendeu a manutenção da liminar e acabou sendo voto vencido, já que o voto divergente da desembargadora Elvira Maria de Almeida foi acompanhado pela desembargadora Ana Lúcia. Com a decisão, Rodrigo Rocha retornará a uma penitenciária estadual.

Vale lembrar que, no último dia 05 de abril, por meio de uma liminar, a Justiça converteu a prisão do empresário Rodrigo Rocha – suspeito do homicídio qualificado que vitimou Jorge Alexandre Souza Santana em 2020. no município de Lagarto – em prisão domiciliar.

Naquela época, a justiça determinou que ele seria monitorado por tornozeleira eletrônica. A medida revoltou os familiares de Jorge Alexandre, que repercutiram em toda a imprensa sergipana clamando por justiça. Relembre: Família de Jorge Alexandre está indignada com a prisão domiciliar de Rodrigo Rocha