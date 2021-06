A Universidade Federal de Sergipe (UFS) divulgou na última terça-feira, 15, o resultado do vestibular 2021 do Campus Lagarto, que seleciona 410 novos estudantes para cursos de graduação na área de saúde. Já o edital com os procedimentos e prazos para matrícula institucional será publicado até o dia 25 de junho, e será realizada de forma online.

Cursos

O campus de Lagarto oferece 60 vagas para o bacharelado em Medicina, e 50 para cada um dos seguintes bacharelados: Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição, Odontologia e Terapia Ocupacional. Todos os cursos são em período integral.

Ensino

O Campus de Lagarto utiliza, em todos os cursos, a metodologia ativa de ensino chamada de Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP ou, em inglês, PBL), que estimula a autonomia do estudante como sujeito responsável pela aprendizagem e que se desenvolve a partir da busca por solucionar determinado problema ou situação.