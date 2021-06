Uma moradora de Aracaju que estava sendo monitorada pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS), desde que retornou do Reino Unido, testou positivo para a Covid-19. A informação foi divulgada pela secretaria, nesta terça-feira (15).

Segundo a SMS, desde o dia 9 de junho, ela e outros familiares, que também testaram positivo, estavam sendo monitorados. Todos estão bem, dentro do quadro de saúde apresentado.

A secretaria disse que não é possível confirmar se ela foi infectada no Reino Unido, no Brasil. As amostras da mulher e dos familiares foram enviadas para a Fundação Osvaldo Cruz (Fiocruz), onde será realizado o sequenciamento genético, para a identificação da variante.