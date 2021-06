Uma idosa de 71 anos, identificada como Maria Auxiliadora Pastora, foi encontrada morta em uma rua do Loteamento São João, no município de São Cristóvão. O local fica numa região conhecia como Portelinha, próximo o Cristo, que tem no município.

O caso foi registrado na madrugada desta quarta-feira, 16. De acordo com informações apuradas pela Polícia Militar, a mulher teria sido morta pelo próprio filho com uma pancada na cabeça.

Policiais disseram ainda que o rapaz estava muito nervoso e fornecendo informações desencontradas. Ele teria dito ainda que encontrou a mãe morta no local onde o corpo estava, mas vizinhos desmentiram a informação.

O homem foi preso em flagrante pela Polícia Civil.

Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) recolheu o corpo.