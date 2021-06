Nas próximas sextas-feiras, 18 e 25 de junho, as redes GBarbosa e Mercantil vão colocar todo mundo para dançar em casa com as lives show. No dia 18 de junho, às 20h, o repertório ficará por conta da garota propaganda do GBarbosa, Lucy Alves no instagram @gbarbosa_oficial e no canal do youtube.com/gbarbosaoficial.

Já no dia 25 de junho, às 19h, o Mercantil promoverá a live do cantor Adelmário Coelho, acompanhado pelos sete baixos de Targino Gondim, no canal youtube.com/macacogordo, que promete repetir a animação e o sucesso da edição realizada no ano passado.

Organize seu arraiá e aproveite as lives em casa com segurança, sem aglomeração e muitos quitutes juninos!