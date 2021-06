Diferenças entre nutracêuticos e nutricosméticos

Se você é antenado no mundo da beleza, saúde e bem-estar, já deve ter ouvido falar sobre nutracêuticos e nutricosméticos, certo? De formas diferentes, eles agem no organismo, promovendo inúmeras ações internas e externas — e trazendo diversos benefícios para o corpo.

No entanto, você sabe as principais diferenças entre eles? Nutricosméticos e nutracêuticos podem ser grandes aliados na busca por bem-estar, autoestima e até na prevenção de doenças. Em razão disso, buscamos explicar cada um deles para não restar dúvidas sobre sua administração. Segue com a gente!

O que são nutracêuticos?

De forma geral, nutracêuticos são suplementos alimentares que dão ênfase na saúde, compostos por bioativos extraídos de alimentos, normalmente utilizados para quem deseja complementar a alimentação.

Com a correria do cotidiano, é muito difícil nutrir o corpo com todas as proteínas que ele necessita para funcionar corretamente. Por isso, os nutracêuticos são amplamente utilizados, em razão dos benefícios que eles trazem ao organismo.

Podem ser encontrados em lojas de produtos naturais ou em farmácias, geralmente em forma de cápsulas, comprimidos, sachês, suplementos dietéticos ou ser formulado em farmácias de manipulação.

Entretanto, é importante ressaltar que sua administração deve ser acompanhada e orientada por um profissional em nutrição. Isso se deve pelo fato dos nutracêuticos possuírem concentrações elevadas do composto, em comparação com o alimento. Uma má administração dele pode trazer consequências negativas para a saúde.

Benefícios dos nutracêuticos

Antes de incluir os nutricosméticos na sua rotina, é importante consultar um médico ou nutricionistas. Alguns deles podem ter contra indicações, sendo importante a opinião de um profissional. Ademais, não existe idade certa para começar a consumir nutricosméticos e seus benefícios. Tudo vai depender das suas necessidades.

Possui problemas com acne? Existem vitaminas para a pele compostas por chá verde, zinco e inúmeras outras vitaminas capazes de auxiliar no tratamento e reduzir manchas e cicatrizes. As unhas e os cabelos também se beneficiam desses suplementos, promovendo força, brilho e outros benefícios incríveis.

No entanto, é importante entender que o consumo de nutricosméticos pode acometer outros aspectos do organismo — sendo, por isso, necessária a orientação de um médico.