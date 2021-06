O que você deve saber antes de morar em condomínio?

Viver em comunidade aberta nem sempre é fácil, ainda mais quando se tem vizinhos que não respeitam seu espaço por mais que vivam em uma rua pública, e, quando se trata de condomínio, por incrível que pareça, pode ser um grande desafio para a maioria das pessoas, principalmente aos que nunca tiveram uma moradia particular antes.

Morar em um condomínio exige uma consciência maior do espaço do próximo e ter sempre mais respeito, para que a vizinhança viva em harmonia, e existem pontos muito importantes e positivos também, ao optar por morar em um apartamento em Perdizes, por exemplo.

A seguir, veja algumas dicas do que é necessário saber sobre ir morar em condomínio.

Lazer

Hoje em dia, os condomínios vêm ganhando cada vez mais sofisticação, sendo que alguns parecem até mesmo clubes de tantas áreas de lazer que eles dispõe aos seus moradores,c para que o ambiente seja o máximo de aconchegante e inovador as pessoas que optam por morar em um local particular. As opções apresentadas pelos condomínios hoje vão desde piscinas até academias e brinqueditecas.

Essas opções de lazer já estão inclusas no valor do condomínio e do apartamento em SP, portanto, vale muito a pena, pois garante economia se esse gasto for feito por fora, e também, são coisas inviáveis de se ter em uma casa, muitas vezes.

Como é a privacidade?

Uma coisa que quem quer morar em condomínio deve saber, é que a privacidade fica um pouco menor, porém como os vizinhos se acostumam a ter esse maior respeito, não acaba sendo algo tão diferente de moradias em locais públicos. Uma coisa que deve-se prestar atenção é quanto a proximidade entre as casas, principalmente quando se fala de apartamentos à venda na Barra Funda, onde as paredes são grudadas uma nas outras, emitindo mais sons dos vizinhos.

Maior segurança

Uma das maiores vantagens presentes em condomínios é com certeza sua segurança com os moradores. A maioria das pessoas optam por morar em condomínios, pensando primeiramente na segurança, o conforto e áreas de lazer são pensamentos secundários.

Os condomínios possuem portaria 24 horas, sistemas de vigilância, muros e cercas altas para evitar a invasão de qualquer um que não seja morador ou convidado. Com toda essa segurança, não existe mais a preocupação de trancar todas as portas e janelas na hora de dormir ou de sair de casa, além de poder ter uma garagem aberta para deixar o carro entre outros veículos.