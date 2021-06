A prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro, acompanhada da secretária municipal da Indústria, Comércio e Turismo, recebeu a visita de uma equipe técnica do Sebrae, composta por Priscilla Martins e Helenilson de Jesus, da consultora Maricelia e da arquiteta Auristela.

O encontro aconteceu nesta terça-feira, 15, no Gabinete Executivo, e teve como objetivo o esclarecimento e os requisitos necessários para a implementação da “Sala do Empreendedor”.

A sala em questão é destinada ao atendimento dos empresários lagartenses, que irá facilitar o processo de abertura e baixa de empresas, regularização, bem como serviços exclusivos aos Microempreendedores Individuais (MEI’s).

Solicita, a prefeita Hilda comprometeu-se em avaliar o pedido junto a Assessoria Jurídica do Municipio e agendar uma nova reunião com a equipe do órgão.