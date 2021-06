Apartamento novo: como fazer uma mudança sem dor de cabeça?

Na hora de fazer uma mudança, muitas pessoas ficam confusas de por onde começar, como organizar todos os objetos de mudança, o que descartar e como planejar os dias de mudança para que tudo saia da melhor forma possível.

A mudança sempre vem por algum motivo positivo geralmente, porém encaixotar todos os móveis, utensílios e roupas para poder se deslocar a um novo apartamento em Pinheiros para um novo ciclo de vida não é tão fácil assim, é importante ter um bom planejamento e saber como se organizar da melhor forma possível.

A seguir, mostraremos alguns pontos do que fazer e como agir na hora de ir para um apartamento novo, e fazer uma mudança sem dor de cabeça ou complicações.

Opte pela praticidade

Quando se trata de roupas, muitas pessoas ficam em dúvida, porém, dá para deixar a mudança bem mais prática se as roupas não forem guardadas em outros lugares. Por exemplo, caso na sua mudança você não irá trocar de guarda-roupa, não retire suas roupas das gavetas, basta apenas embalá-las em sacos plásticos grandes e depois só desembalar no novo apartamento em Perdizes e encaixar a gaveta novamente no guarda-roupa após montado.

A dica de gavetas de roupas também pode ser levada em conta se tratando de gavetas de talheres ou de objetos escolares, por exemplo, ou seja, embale da forma mais prática possível, para dar o mínimo de trabalho quando chegar ao novo local.

Desapegue do que não é essencial

Ao se mudar para uma nova casa ou apartamento Nova Klabin, pense que é o melhor momento para se livrar de muitas coisas que estão paradas e que não são mais de necessidade para você. Isso varia desde peças de roupas e calçados até mesmo objetos e móveis da casa, afinal, como o nome já diz é uma mudança, e nada melhor do que se mudar para um local com móveis da casa renovados também.

Faça doações de livros já lidos, roupas que não usa mais, e jogue fora papéis antigos, contas já pagas e objetos quebrados, esse é o momento ideal para fazer uma limpeza geral em cada canto da casa, para que permaneça só o essencial e valioso para você e sua família.

Seja organizado

A organização quando se trata de mudanças também é essencial. Por isso, separe as caixas corretamente com objetos de um mesmo ambiente nos mesmos locais, para na hora do desempacotamento, todos os objetos que são de um local específico já estarem juntos para que a mudança seja mais rápida e organizada.

Lembre-se também de sinalizar as caixas que terão objetos frágeis ou que quebram para não ter o risco de acabar perdendo nada valioso e importante emocionalmente. A organização em uma mudança é a base de tudo.