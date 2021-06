Nas primeiras horas da tarde desta quinta-feira, 17, o proprietário da Multy Formas, conhecido como Nerivaldo, foi alvo de criminosos em Lagarto.

Segundo informações, ele foi abordado por criminosos próximo à sede da Multy Formas, no Cruzeiro Verde, onde os marginais o balearam e ainda levaram seu veículo, uma camionete Mitsubishi L200.

Populares afirmam que os criminosos fugiram em direção ao Complexo Industrial do Maratá situado próximo à Barragem de Lagarto. “O carro passou pela lateral da Caninha, bateu numa cerca e saiu arrastando cerca e tudo pelo lado de lá”, disse um cidadão nas redes sociais.

O 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM) confirmou as informações e afirmou que os policiais estão no encalço dos criminosos, no intuito de capturá-los.

O empresário foi encaminhado ao Centro Cirúrgico, enquanto o veículo foi localizado por volta das 15h, próximo a uma escola abandonada, no povoado Tapera do Saco, na zona rural de Lagarto.

Diante do ocorrido, o café da manhã que seria promovido pela Multy Formas nesta sexta-feira, 18, foi cancelado.