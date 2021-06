Na próxima segunda-feira, 21, das 17h às 18h, será realizado a Live Show do Arraiá Social de Lagarto. O evento será transmitido pelo canal do Youtube da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Sedest) de Lagarto.

Segundo a Prefeitura de Lagarto, a Live Show contará com as participações de Valter S., Cassinho, Kiko Monteiro, Antenor Nunes e Cássio Jr. Além disso, durante as apresentações, alguns brindes serão sorteios.

