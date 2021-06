Damião da Conceição Araújo ingressou na graduação em enfermagem da Universidade Federal de Sergipe em 2011, por meio das cotas destinadas aos estudantes de escolas públicas, sendo aluno da primeira turma do Campus de Lagarto. De família muito humilde, queria se formar rápido para começar a trabalhar como enfermeiro e ajudar nas despesas da casa. Mas sua participação no programa de monitoria mudou sua visão sobre o mercado de trabalho. Após auxiliar em sala de aula e receber muito incentivo dos professores, percebeu que a educação seria sua escolha para transformação social.

De aluno a professor

Agora o egresso em enfermagem retorna à instituição como servidor público, no cargo de professor efetivo da UFS. A assinatura do termo de posse aconteceu na última segunda-feira, 14, na Reitoria da Universidade. Para o reitor da UFS, professor Valter Santana, o ingresso de Damião nos quadros da universidade reflete o importante trabalho de expansão e interiorização da educação superior no estado de Sergipe. “Mostra o quanto o campus Lagarto é importante, não só na formação de novos profissionais, mas também de novos pesquisadores. Uma pessoa que ingressou na primeira turma, com todas as dificuldades, e está hoje ingressando em nossa instituição como um profissional de excelência”.

“A partir do momento que eu entendi que a educação consegue transformar o nosso caminho, percebi que eu poderia ensinar a parte técnica, que a profissão nos coloca, mas que poderia ensinar também coisas relacionadas à vida. Esse amadurecimento veio da própria condição da qual eu vim, de vulnerabilidade, e perceber que a educação pode modificar todo esse cenário”, ressalta o egresso.

Após terminar a graduação Damião ingressou para o mestrado em Biologia Parasitária, em 2016 e, em seguida, cursou o doutorado de Ciências da Saúde, em 2019. Toda sua formação ocorreu na UFS. Suas pesquisas estão concentradas na área da epidemiologia das doenças infecciosas e parasitárias. Em sua tese de doutorado, ele investigou a contaminação por dengue e chikungunya em comunidades vulneráveis do estado de Sergipe.

Para Damião, retornar agora como profissional é uma grande realização. Ele quer iniciar o mais breve possível suas atividades de ensino e também desenvolver pesquisa e extensão, com foco no atendimento de comunidades vulneráveis. “Meu maior interesse é transformar a vida das pessoas, principalmente aquelas que têm menos condições, que estão em vulnerabilidade. A UFS possibilitou que eu saísse de uma situação muito complicada e conseguisse ingressar hoje como professor efetivo, então para mim isso é muito emocionante. Eu espero que isso sirva de incentivo para outras tantas pessoas que hoje estão numa situação como eu estava e consegui chegar até aqui”.

A história de Damião se soma às de milhares de sergipanos e de brasileiros de outras regiões, que conseguiram sair da situação de vulnerabilidade socioeconômica através da educação pública de qualidade. São casos que refletem o poder de transformação social que a interiorização da educação superior pode proporcionar.